Доставка гуманитарной помощи в Сирию по воздуху затруднена из-за санкций США, заявил постпред страны при ООН Бассам Саббаг.

Конфликт на Украине закончится, когда Запад прекратит прокси-войну против России, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Во Франции более 750 тысяч человек вышли на демонстрации против пенсионной реформы, сообщили в МВД страны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

