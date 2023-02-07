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Новости

07 февраля, 23:00

Происшествия

Новости часа: в Сирии указали на проблемы с доставкой гумпомощи из-за санкций США

Новости часа: в Сирии указали на проблемы с доставкой гумпомощи из-за санкций США

Эксперт оценил последствия литосферного сдвига после землетрясения в Турции

Эрдоган планирует посетить зону, где произошло землетрясение

Сотрудники МЧС РФ извлекли из-под обломков в Сирии ребенка

"Рейд 112": дочь зарезала мать на юго-востоке Москвы

Взрыв газа в жилом доме в Тульской области произошел на четвертом этаже

Новости часа: в Макеевке загорелся газопровод

Новости часа: российские спасатели обнаружили человека под завалами в Турции

Порядка 100 российских спасателей работают в Турции после землетрясения

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 5 434

Доставка гуманитарной помощи в Сирию по воздуху затруднена из-за санкций США, заявил постпред страны при ООН Бассам Саббаг.

Конфликт на Украине закончится, когда Запад прекратит прокси-войну против России, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Во Франции более 750 тысяч человек вышли на демонстрации против пенсионной реформы, сообщили в МВД страны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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