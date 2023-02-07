07 февраля, 23:00Происшествия
Новости часа: в Сирии указали на проблемы с доставкой гумпомощи из-за санкций США
Доставка гуманитарной помощи в Сирию по воздуху затруднена из-за санкций США, заявил постпред страны при ООН Бассам Саббаг.
Конфликт на Украине закончится, когда Запад прекратит прокси-войну против России, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Во Франции более 750 тысяч человек вышли на демонстрации против пенсионной реформы, сообщили в МВД страны.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.