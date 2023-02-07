Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 февраля, 23:00

Происшествия

Эксперт оценил последствия литосферного сдвига после землетрясения в Турции

Эксперт оценил последствия литосферного сдвига после землетрясения в Турции

Эрдоган планирует посетить зону, где произошло землетрясение

Сотрудники МЧС РФ извлекли из-под обломков в Сирии ребенка

"Рейд 112": дочь зарезала мать на юго-востоке Москвы

Взрыв газа в жилом доме в Тульской области произошел на четвертом этаже

Новости часа: в Макеевке загорелся газопровод

Новости часа: российские спасатели обнаружили человека под завалами в Турции

Порядка 100 российских спасателей работают в Турции после землетрясения

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 5 434

"Московский патруль": в Домодедове задержали пожилую женщину, обокравшую пенсионерку

Землетрясение на юге Турции привело к геологическому сдвигу, в результате которого литосферные плиты переместились на три метра. Об этом заявили в Национальном институте геофизики и вулканологии Италии.

Какие последствия могут быть у этого сдвига? Об этом в эфире телеканала Москва 24 рассказал руководитель направления сейсмологии группы мониторинга общественного совета при Минприроды РФ Владимир Пинаев.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика