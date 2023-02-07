Эксперт оценил последствия литосферного сдвига после землетрясения в Турции

Землетрясение на юге Турции привело к геологическому сдвигу, в результате которого литосферные плиты переместились на три метра. Об этом заявили в Национальном институте геофизики и вулканологии Италии.

Какие последствия могут быть у этого сдвига? Об этом в эфире телеканала Москва 24 рассказал руководитель направления сейсмологии группы мониторинга общественного совета при Минприроды РФ Владимир Пинаев.

