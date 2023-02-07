07 февраля, 23:00Происшествия
Эксперт оценил последствия литосферного сдвига после землетрясения в Турции
Землетрясение на юге Турции привело к геологическому сдвигу, в результате которого литосферные плиты переместились на три метра. Об этом заявили в Национальном институте геофизики и вулканологии Италии.
Какие последствия могут быть у этого сдвига? Об этом в эфире телеканала Москва 24 рассказал руководитель направления сейсмологии группы мониторинга общественного совета при Минприроды РФ Владимир Пинаев.