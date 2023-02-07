Новости часа: российские спасатели обнаружили человека под завалами в Турции

Российские спасатели обнаружили живого человека под завалами в Турции, сообщили в МЧС РФ.

Россия смогла нарастить экспорт нефти в январе, несмотря на эмбарго ЕС, завили в Минэнерго США.

В Крыму нет угрозы землетрясения подобного тому, что случилось в Турции, заявил директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Юрий Вольфман.

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