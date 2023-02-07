07 февраля, 22:00Происшествия
Новости часа: российские спасатели обнаружили человека под завалами в Турции
Российские спасатели обнаружили живого человека под завалами в Турции, сообщили в МЧС РФ.
Россия смогла нарастить экспорт нефти в январе, несмотря на эмбарго ЕС, завили в Минэнерго США.
В Крыму нет угрозы землетрясения подобного тому, что случилось в Турции, заявил директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Юрий Вольфман.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.