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07 февраля, 22:00

Происшествия

Новости часа: российские спасатели обнаружили человека под завалами в Турции

Новости часа: российские спасатели обнаружили человека под завалами в Турции

Порядка 100 российских спасателей работают в Турции после землетрясения

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 5 434

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В Анталье организовали сбор гумпомощи для пострадавших от землетрясения

Людей продолжают извлекать из-под завалов после взрыва в Тульской области

Российские спасатели обнаружили живого человека под завалами в Турции, сообщили в МЧС РФ.

Россия смогла нарастить экспорт нефти в январе, несмотря на эмбарго ЕС, завили в Минэнерго США.

В Крыму нет угрозы землетрясения подобного тому, что случилось в Турции, заявил директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Юрий Вольфман.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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