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19:45

Экономика

Новости часа: 100 спасателей дополнительно отправили на место обрушения дома в Ефремове

Новости часа: 100 спасателей дополнительно отправили на место обрушения дома в Ефремове

Массовый сбор гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения начался в Турции

СК возбудил уголовное дело после обрушения части дома в Тульской области

Новости часа: взрыв газа стал причиной обрушения в жилом доме в Тульской области

В МЧС уточнили количество погибших и пострадавших при взрыве в доме в Тульской области

Авиакомпания Turkish Airlines решила бесплатно вывозить людей из зоны землетрясения

Неисправность газового оборудования стала причиной взрыва в жилом доме в Ефремове

Москвичи принесли цветы к посольству Сирии в знак скорби по жертвам землетрясения

Подъезд жилого дома обрушился в городе Ефремов Тульской области

Новости часа: в Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 100 спасателей дополнительно отправили на место обрушения дома под Тулой. Об этом решении сообщили в МЧС России.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование ЧП в Тульской области. Об этом заявили в СК РФ.

Центр поддержки экспорта Подмосковья стал лучшим в России. Об этом рассказали власти Московской области.

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