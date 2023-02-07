Новости часа: 100 спасателей дополнительно отправили на место обрушения дома в Ефремове

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 100 спасателей дополнительно отправили на место обрушения дома под Тулой. Об этом решении сообщили в МЧС России.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование ЧП в Тульской области. Об этом заявили в СК РФ.

Центр поддержки экспорта Подмосковья стал лучшим в России. Об этом рассказали власти Московской области.