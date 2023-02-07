Массовый сбор гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения начался в Турции

В Турции начали активно собирать гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что часть аэропортов пока обслуживают только гуманитарные рейсы.

Жительница Алании рассказала о процессе передачи гуманитарной помощи. Коробки с вещами первой необходимости привезли не только простые граждане, но и городские организации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.