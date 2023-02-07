Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18:30

Общество

Новости часа: взрыв газа стал причиной обрушения в жилом доме в Тульской области

Новости часа: взрыв газа стал причиной обрушения в жилом доме в Тульской области

В МЧС уточнили количество погибших и пострадавших при взрыве в доме в Тульской области

Авиакомпания Turkish Airlines решила бесплатно вывозить людей из зоны землетрясения

Неисправность газового оборудования стала причиной взрыва в жилом доме в Ефремове

Москвичи принесли цветы к посольству Сирии в знак скорби по жертвам землетрясения

Подъезд жилого дома обрушился в городе Ефремов Тульской области

Новости часа: в Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Число погибших от землетрясения в Турции превысило 3 500 человек

Землетрясение на юге Турции привело к геологическому сдвигу

Новости часа: глава "Росатома" прокомментировал возможность сотрудничества с Украиной

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Взрыв газа стал причиной обрушения в жилом доме в Тульской области. Об этом рассказала региональная прокуратура.

Правительство РФ расширило программу жилищных сертификатов для молодых ученых. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

БКЛ будет обеспечена качественной голосовой связью и мобильным интернетом. Об этом заявили операторы сотовой связи.

Читайте также
происшествиярегионыобществотранспортвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика