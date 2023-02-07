Новости часа: взрыв газа стал причиной обрушения в жилом доме в Тульской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Взрыв газа стал причиной обрушения в жилом доме в Тульской области. Об этом рассказала региональная прокуратура.

Правительство РФ расширило программу жилищных сертификатов для молодых ученых. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

БКЛ будет обеспечена качественной голосовой связью и мобильным интернетом. Об этом заявили операторы сотовой связи.