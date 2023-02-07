Авиакомпания Turkish Airlines решила бесплатно вывозить людей из зоны землетрясения

Авиакомпания Turkish Airlines вслед за Pegasus решила бесплатно вывозить людей из зоны землетрясения в Турции. Известно, что число погибших превысило 3 500 человек в этой стране, а пострадавшими в результате природного ЧП стали 22 286 человек.

Тем временем, в Москве у здания посольства Турции приспущен флаг. Люди приносят детские игрушки, зажженные свечи и букеты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.