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В мире

Авиакомпания Turkish Airlines решила бесплатно вывозить людей из зоны землетрясения

Авиакомпания Turkish Airlines решила бесплатно вывозить людей из зоны землетрясения

Неисправность газового оборудования стала причиной взрыва в жилом доме в Ефремове

Москвичи принесли цветы к посольству Сирии в знак скорби по жертвам землетрясения

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Авиакомпания Turkish Airlines вслед за Pegasus решила бесплатно вывозить людей из зоны землетрясения в Турции. Известно, что число погибших превысило 3 500 человек в этой стране, а пострадавшими в результате природного ЧП стали 22 286 человек.

Тем временем, в Москве у здания посольства Турции приспущен флаг. Люди приносят детские игрушки, зажженные свечи и букеты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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