Москвичи принесли цветы к посольству Сирии в знак скорби по жертвам землетрясения. Известно, что погибли 1 509 человек и 3 548 были ранены в результате стихийного бедствия. Эти цифры будут расти в ближайшие 24 часа, заявили в Международной федерации Красного Креста в Сирии.

Также сообщается, что самолет МЧС России прибыл в Сирию для ликвидации последствий землетрясения. Всего на борту лайнера Ил-76 50 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.