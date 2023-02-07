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Москвичи принесли цветы к посольству Сирии в знак скорби по жертвам землетрясения

Москвичи принесли цветы к посольству Сирии в знак скорби по жертвам землетрясения

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Число жертв землетрясения в Турции выросло до 3 549 человек

Москвичи принесли цветы к посольству Сирии в знак скорби по жертвам землетрясения. Известно, что погибли 1 509 человек и 3 548 были ранены в результате стихийного бедствия. Эти цифры будут расти в ближайшие 24 часа, заявили в Международной федерации Красного Креста в Сирии.

Также сообщается, что самолет МЧС России прибыл в Сирию для ликвидации последствий землетрясения. Всего на борту лайнера Ил-76 50 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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