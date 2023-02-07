Землетрясение на юге Турции привело к геологическому сдвигу, в результате которого литосферные плиты переместились на три метра. Об этом заявил президент Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони.

По словам итальянского ученого, общая величина разлома составила как минимум 150 километров. Землетрясение в Турции стало самым сильным с 1939 года.

Доцент Института экологии РУДН Владимир Пинаев рассказал, какие последствия могут быть у этого сдвига. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.