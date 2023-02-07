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Авиадебошир устроил драку на борту рейса Москва – Барнаул

Авиадебошир устроил драку на борту рейса Москва – Барнаул

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Авиадебошира задержали в аэропорту Барнаула. Во время полета пассажир рейса Москва – Барнаул начал ходить по салону и пытался попасть в кабину к пилотам. Как рассказали очевидцы, мужчина вел себя агрессивно, мешал работе экипажа, провоцировал конфликты с другими пассажирами. В итоге он устроил драку с бортпроводником.

Работники авиакомпании совместно с другими пассажирами смогли ограничить передвижения дебошира. В аэропорту мужчину задержали. Как показали результаты медицинского освидетельствования, во время полета он был нетрезв.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоАлина Гилева
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