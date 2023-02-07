Новости часа: в МИД РФ рекомендовали воздержаться от поездок в ряд турецких провинций

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МИД России рекомендует воздержаться от поездок в ряд турецких провинций в связи с повышенной сейсмической активностью в Турции.

Помощь Турции в ликвидации последствий землетрясения предложили 70 стран. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

МЧС РФ планирует работать в зоне землетрясения в Турции 10 дней. Об этом рассказал "Центроспас".