Более 8 тыс человек спасли из-под завалов после землетрясения в Турции

Более восьми тысяч человек спасены из-под завалов после землетрясения в Турции. Об этом заявил вице-президент страны Фуат Октай.

Там обрушилось почти шесть тысяч зданий. В наиболее пострадавшие регионы запрещен въезд транспорта, за исключением того, что доставляет помощь.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Турции 6 февраля. Эпицентр подземных толчков находился около южного города Газиантеп с населением свыше одного миллиона человек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.