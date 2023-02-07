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Более 8 тыс человек спасли из-под завалов после землетрясения в Турции
Более восьми тысяч человек спасены из-под завалов после землетрясения в Турции. Об этом заявил вице-президент страны Фуат Октай.
Там обрушилось почти шесть тысяч зданий. В наиболее пострадавшие регионы запрещен въезд транспорта, за исключением того, что доставляет помощь.
Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Турции 6 февраля. Эпицентр подземных толчков находился около южного города Газиантеп с населением свыше одного миллиона человек.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.