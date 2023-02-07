Пожар возник на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области

На нефтеперерабатывающем заводе в городе Кстово в Нижегородской области возник пожар. В "Лукойле" сообщили, что инцидент произошел на установке коксования.

На данный момент задымление ликвидировали. Обошлось без пострадавших. Также в компании уточнили, что предприятие работает в штатном режиме и угрозы здоровью жителей и экологии города нет.

По данному происшествию прокуратура организовала проверку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.