Новости часа: официальных данных о погибших гражданах РФ в Турции нет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Информация о гражданах России, погибших в результате землетрясения в Турции, от официальных лиц не поступала. Об этом сообщило посольство РФ в Анкаре.

Поставки самолетов Ту-214 планируют начать в 2024 году. Об этом заявил глава ОАК Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, пять человек ранены в результате обстрела Донецка. Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин.