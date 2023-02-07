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13:30

В мире

Новости часа: официальных данных о погибших гражданах РФ в Турции нет

Новости часа: официальных данных о погибших гражданах РФ в Турции нет

Более 8 тыс человек спасены из-под завалов после землетрясения в Турции

Около 50 криминальных авторитетов задержали в Мытищах

Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в ряд турецких провинций

В турецком Газиантепе из-под завалов достали живых женщину и троих детей

Новости часа: подтверждена гибель россиянина при землетрясении в Турции

Официальных данных о погибших гражданах РФ в Турции нет – посольство РФ

Спасатели ликвидировали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области

Россиянин погиб при землетрясении в Турции

Грузовик опрокинулся на 1-м км МКАД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Информация о гражданах России, погибших в результате землетрясения в Турции, от официальных лиц не поступала. Об этом сообщило посольство РФ в Анкаре.

Поставки самолетов Ту-214 планируют начать в 2024 году. Об этом заявил глава ОАК Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, пять человек ранены в результате обстрела Донецка. Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

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