Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в ряд турецких провинций

Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в турецкие провинции Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр, Газиантеп из-за повышенной сейсмической активностью в центральной и южной частях Турции. Об этом заявили в пресс-службе Минэкономразвития России.

Группа российских дипломатов выехала в эпицентр землетрясения – турецкий Кахраманмараш, оказывается помощь прибывшим на место российским спасателям. Об этом сообщили в посольстве РФ в Анкаре.