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Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в ряд турецких провинций

Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в ряд турецких провинций

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Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в турецкие провинции Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр, Газиантеп из-за повышенной сейсмической активностью в центральной и южной частях Турции. Об этом заявили в пресс-службе Минэкономразвития России.

Группа российских дипломатов выехала в эпицентр землетрясения – турецкий Кахраманмараш, оказывается помощь прибывшим на место российским спасателям. Об этом сообщили в посольстве РФ в Анкаре.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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