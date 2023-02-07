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Официальных данных о погибших гражданах РФ в Турции нет – посольство РФ

Официальных данных о погибших гражданах РФ в Турции нет – посольство РФ

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Информации о россиянах, пострадавших в результате разрушительного землетрясения в Турции, нет. Об этом заявило посольство РФ в Анкаре. Отмечается, что подобная информация от турецких официальных лиц на данный момент не поступала.

Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Затем в республике произошли другие толчки магнитудой 6,0 и выше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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