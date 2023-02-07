Спасатели ликвидировали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кстово Нижегородской области ликвидирован. Об этом сообщили представители компании "Лукойл". Прокуратура уже начала проверку по факту возгорания.

Кадры пожара появились в Сети. На них видно, как над трубами предприятия поднимается густое облако черного дыма, виден открытый огонь. Возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.

В данный момент завод уже работает в штатном режиме. Пострадавших при пожаре не оказалось. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.