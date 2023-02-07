Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:15

Происшествия

Спасатели ликвидировали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области

Спасатели ликвидировали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области

Россиянин погиб при землетрясении в Турции

Грузовик опрокинулся на 1-м км МКАД

Новости часа: эксперты оценят ущерб пострадавших объектов наследия в Сирии и Турции

Полиция задержала водителя, который устроил гонки в Мытищах

Оползни сошли в южном регионе Перу

Две машины столкнулись в Ленинградской области

Полицейские задержали троих мужчин, которые украли кабель связи в Балашихе

Новости часа: землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов

ФСБ задержала членов террористической ячейки исламистов в Москве и Красноярске

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кстово Нижегородской области ликвидирован. Об этом сообщили представители компании "Лукойл". Прокуратура уже начала проверку по факту возгорания.

Кадры пожара появились в Сети. На них видно, как над трубами предприятия поднимается густое облако черного дыма, виден открытый огонь. Возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.

В данный момент завод уже работает в штатном режиме. Пострадавших при пожаре не оказалось. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика