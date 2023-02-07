Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:15

В мире

Россиянин погиб при землетрясении в Турции

Россиянин погиб при землетрясении в Турции

Грузовик опрокинулся на 1-м км МКАД

Новости часа: эксперты оценят ущерб пострадавших объектов наследия в Сирии и Турции

Полиция задержала водителя, который устроил гонки в Мытищах

Оползни сошли в южном регионе Перу

Две машины столкнулись в Ленинградской области

Полицейские задержали троих мужчин, которые украли кабель связи в Балашихе

Новости часа: землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов

ФСБ задержала членов террористической ячейки исламистов в Москве и Красноярске

Один россиянин погиб при землетрясении в Турции

Один россиянин погиб при землетрясении в Турции. Об этом сообщили в российских оперативных службах.

В стране до сих пор продолжаются землетрясения. В Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре 7 февраля зафиксировали новые подземные толчки магнитудой 5,6. Эпицентр находился недалеко от города Бесни.

По словам ученых, афтершоки после сильного землетрясения, которое произошло 6 февраля и унесло жизни больше трех тысяч человек, могут продолжаться несколько лет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
происшествияза рубежомвидеоЕлизавета ЯкушеваИван ЕвдокимовДиана Жукова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика