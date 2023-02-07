Один россиянин погиб при землетрясении в Турции. Об этом сообщили в российских оперативных службах.

В стране до сих пор продолжаются землетрясения. В Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре 7 февраля зафиксировали новые подземные толчки магнитудой 5,6. Эпицентр находился недалеко от города Бесни.

По словам ученых, афтершоки после сильного землетрясения, которое произошло 6 февраля и унесло жизни больше трех тысяч человек, могут продолжаться несколько лет.

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