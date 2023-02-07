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Полиция задержала водителя, который устроил гонки в Мытищах

Полиция задержала водителя, который устроил гонки в Мытищах

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Сотрудники полиции проверяют молодого человека, который устроил гонки в Мытищах. Мужчина перекрыл движение на оживленном перекрестке. Судя по кадрам, данный водитель кружил на своей иномарке на дороге. За подобные опасные маневры ему грозит штраф до 500 тысяч рублей.

В полиции установили личность нарушителя ПДД. Стало известно, что он нарушал правила дорожного движения 92 раза в 2022 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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