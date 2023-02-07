Полиция задержала водителя, который устроил гонки в Мытищах

Сотрудники полиции проверяют молодого человека, который устроил гонки в Мытищах. Мужчина перекрыл движение на оживленном перекрестке. Судя по кадрам, данный водитель кружил на своей иномарке на дороге. За подобные опасные маневры ему грозит штраф до 500 тысяч рублей.

В полиции установили личность нарушителя ПДД. Стало известно, что он нарушал правила дорожного движения 92 раза в 2022 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.