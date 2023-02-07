Новости часа: землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов. Об этом заявила Геофизическая служба РАН.

ВСУ в ночь на 7 февраля выпустили 32 снаряда по четырем населенным пунктам Херсонской области. Об этом сообщили экстренные службы.

В Москве за январь по реновации расселили 16 домов. Это данные департамента градостроительной политики.