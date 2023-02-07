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Происшествия

Новости часа: землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов

Новости часа: землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов

ФСБ задержала членов террористической ячейки исламистов в Москве и Красноярске

Один россиянин погиб при землетрясении в Турции

Российские спасатели прибыли в Сирию для оказания помощи после землетрясения

Еще одно землетрясение зафиксировали в Турции

Заключенные попытались сбежать из тюрьмы на фоне землетрясения в Турции

Около трех тысяч человек погибли из-за землетрясения в Турции

Новости регионов: дело завели на водителя в Воронеже, открывшего огонь из фейерверка

Пожар произошел в пристройке к складу на Каширском шоссе

В Турции объявили национальный траур до 12 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Курильских островов. Об этом заявила Геофизическая служба РАН.

ВСУ в ночь на 7 февраля выпустили 32 снаряда по четырем населенным пунктам Херсонской области. Об этом сообщили экстренные службы.

В Москве за январь по реновации расселили 16 домов. Это данные департамента градостроительной политики.

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