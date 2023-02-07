Заключенные попытались сбежать из тюрьмы на фоне землетрясения в Турции

Заключенные турецкой тюрьмы в Малатье попытались сбежать на фоне землетрясения. Однако побег под шум подземных толчков не удался. Беглецов правоохранители обезвредили уже на выходе из тюрьмы.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Турции в ночь на 6 февраля. Это ЧП президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года.

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