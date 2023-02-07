Новости регионов: дело завели на водителя в Воронеже, открывшего огонь из фейерверка

В Воронеже гонки с полицией закончились для нетрезвого водителя уголовным делом. На требование остановиться мужчина открыл по машине ДПС огонь из фейерверка. Чтобы остановить нарушителя, пришлось применить табельное оружие – инспекторы стреляли по колесам. За покушение на применение насилия в отношении представителя власти воронежцу теперь грозит до 10 лет лишения свободы.

На Новороссийск обрушился мощный ветер, который переворачивал грузовые контейнеры и валил деревья. Кроме того, на набережной поднялись гигантские волны. В регионе продолжит бушевать северо-восточный ветер. В некоторых районах порывы будут достигать 38 метров в секунду.

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