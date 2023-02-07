Пожар произошел в пристройке к складу на Каширском шоссе

На Каширском шоссе поздно вечером 6 февраля вспыхнула металлическая пристройка к складу с деревянными паллетами и бумажной тарой. Возгорание охватило 50 квадратных метров.

Когда на место прибыли пожарные, в здании взорвалась емкость с горючим. В итоге площадь пожара разрослась до 300 квадратных метров. Об этом сообщили в ТАСС, ссылаясь на экстренные службы. К 02:00 возгорание удалось локализовать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.