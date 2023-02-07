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В мире

Около 45 тысяч российских туристов могут находиться в Турции

Около 45 тысяч российских туристов могут находиться в Турции

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В Турции в данный момент могут находиться до 45 тысяч организованных и самостоятельных туристов из России, но все они находятся вне зоны землетрясений. Об этом заявили в АТОР.

По оценкам аналитиков, большинство отдыхающих – до 30 тысяч – в Стамбуле, вдвое меньше – на курортах Антальи, и до сотни отдыхающих находятся на Эгейском побережье и горнолыжных курортах Турции.

По последним данным, жертв и пострадавших среди россиян нет. Туроператоры не фиксируют отмены забронированных путевок, а вопросов о возможности досрочного прекращения отдыха, по их словам, единицы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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