Около 45 тысяч российских туристов могут находиться в Турции

В Турции в данный момент могут находиться до 45 тысяч организованных и самостоятельных туристов из России, но все они находятся вне зоны землетрясений. Об этом заявили в АТОР.

По оценкам аналитиков, большинство отдыхающих – до 30 тысяч – в Стамбуле, вдвое меньше – на курортах Антальи, и до сотни отдыхающих находятся на Эгейском побережье и горнолыжных курортах Турции.

По последним данным, жертв и пострадавших среди россиян нет. Туроператоры не фиксируют отмены забронированных путевок, а вопросов о возможности досрочного прекращения отдыха, по их словам, единицы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.