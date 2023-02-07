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Российских военных привлекли к устранению последствий землетрясения в Сирии

Российских военных привлекли к устранению последствий землетрясения в Сирии

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В Сирии российские военные помогают устранять последствия разрушительного землетрясения. Минобороны РФ для этого выделило отряд из 300 человек. Они разбирают завалы, ищут людей и оказывают пострадавшим медицинскую помощь.

Кроме того, там организовали шесть пунктов выдачи гумпомощи – продуктовых наборов и предметов первой необходимости. Эти пункты есть в городах Алеппо, Хама, Латакия и других поселениях. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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