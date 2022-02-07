Три человека пострадали в массовом ДТП на Верхней Масловке

Три человека пострадали в крупной аварии на улице Верхней Масловке. В районе дома 29 столкнулись сразу шесть машин.

По данным столичного Дептранса, из-за аварии перекрыта единственная полоса движения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.