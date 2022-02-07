Новости России: упавшая с 8 этажа женщина сама вызвала скорую помощь

07:45
В Якутске женщина выпала с балкона 8 этажа, а потом поднялась домой и вызвала врачей. Часть этой истории попала на наружные камеры. 30-летнюю женщину спасло то, что она сначала зацепилась за провода, а потом приземлилась в сугроб, который смягчил удар. После этого она смогла вернуться в свою квартиру, чтобы вызвать скорую помощь. Пострадавшая находится в реанимации с сотрясением мозга и переломами костей таза.
В Краснодарском крае борются с подтоплением. За сутки там откачали более 20 тысяч кубометров воды. Создали дополнительные отводные каналы протяженностью более 20 километров. В итоге от воды освободили более 800 хозяйств и домовладений в нескольких поселках. Еще почти 600 хозяйств ждут помощи. Наводнение на Кубани случилось из-за резкого таяния снега. Этой зимой в крае выпало почти рекордное количество осадков. Снегопады продолжаются до сих пор.
В Ростовской области рядом с памятником солдату Великой Отечественной войны вместо Вечного огня поставили телевизор. Видео разместил в Интернете один из жителей села Приморка, где и находится этот мемориал. Памятник установили в 2020 году. Власти поселения решили, что содержать Вечный огонь очень дорого, поэтому поставили вместо него электронное панно, на котором транслируется изображение огня.
На Курилах вулкан Эбеко второй раз за сутки выпустил столб пара. Кадры с острова Парамушир сделали жители Северо-Курильска. Город находится всего в семи километрах от вулкана. На этот раз выбросы оказались экологически чистыми. Не было ни пепла, ни специфического запаха. Возможно, их просто унес в сторону ветер. Вулкан Эбеко один из самых активных курильских вулканов. Его высота 1156 метров. Последние пять лет он выбрасывает столбы пепла.
Жители сразу нескольких регионов Якутии, Чукотки и Магаданской области смогли полюбоваться северным сиянием. Жительница якутского села Оленек выложила кадры с этим природным явлением в Сеть. Ученые уверены, что в отличие от магнитных бурь, северное сияние не оказывает влияния на организм человека.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: