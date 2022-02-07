Новости России: упавшая с 8 этажа женщина сама вызвала скорую помощь

В Якутске женщина выпала с балкона 8 этажа, а потом поднялась домой и вызвала врачей. Часть этой истории попала на наружные камеры. 30-летнюю женщину спасло то, что она сначала зацепилась за провода, а потом приземлилась в сугроб, который смягчил удар. После этого она смогла вернуться в свою квартиру, чтобы вызвать скорую помощь. Пострадавшая находится в реанимации с сотрясением мозга и переломами костей таза.

В Краснодарском крае борются с подтоплением. За сутки там откачали более 20 тысяч кубометров воды. Создали дополнительные отводные каналы протяженностью более 20 километров. В итоге от воды освободили более 800 хозяйств и домовладений в нескольких поселках. Еще почти 600 хозяйств ждут помощи. Наводнение на Кубани случилось из-за резкого таяния снега. Этой зимой в крае выпало почти рекордное количество осадков. Снегопады продолжаются до сих пор.



В Ростовской области рядом с памятником солдату Великой Отечественной войны вместо Вечного огня поставили телевизор. Видео разместил в Интернете один из жителей села Приморка, где и находится этот мемориал. Памятник установили в 2020 году. Власти поселения решили, что содержать Вечный огонь очень дорого, поэтому поставили вместо него электронное панно, на котором транслируется изображение огня.

На Курилах вулкан Эбеко второй раз за сутки выпустил столб пара. Кадры с острова Парамушир сделали жители Северо-Курильска. Город находится всего в семи километрах от вулкана. На этот раз выбросы оказались экологически чистыми. Не было ни пепла, ни специфического запаха. Возможно, их просто унес в сторону ветер. Вулкан Эбеко один из самых активных курильских вулканов. Его высота 1156 метров. Последние пять лет он выбрасывает столбы пепла.

Жители сразу нескольких регионов Якутии, Чукотки и Магаданской области смогли полюбоваться северным сиянием. Жительница якутского села Оленек выложила кадры с этим природным явлением в Сеть. Ученые уверены, что в отличие от магнитных бурь, северное сияние не оказывает влияния на организм человека.