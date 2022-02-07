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Общество

07:30

Новости мира: девять человек погибли из-за схода лавин в Австрии

происшествия за рубежом общество религия спорт видео Иван Лозовой

В Австрии погибли девять человек из-за схода лавин. Произошло три несчастных случаях в разных районах. В частности, в Тироле под снежные завалы попали туристы из Швеции. По предварительным данным, в момент трагедии на склоне была только одна группа. Местные СМИ рассказали, что лыжники могли сами спровоцировать сход лавины. За прошедшие дни в Тироле сошло необычайно много лавин. Журналисты насчитали 50 лавин за одни сутки.

На горнолыжном курорте в Анталье рухнула крыша под тяжестью снега. В данный момент в Турции аномальные сугробы. Травмы получили восемь человек. Их доставили в больницу на вертолете. По словам врачей, все чувствуют себя нормально, а их жизни ничто не угрожает. В генконсульстве России в Анталье сообщили, что россиян среди пострадавших не было.

РПЦ возмутили танцы в турецком монастыре. Дискотеку устроили в монастыре Панагия Сумела. Это уникальный памятник, высеченный в скалах на высоте более 300 метров над уровнем моря. Сообщается, что местные предприниматели таким образом решили привлечь туристов. Они позвали диджея и сняли музыкальный клип. В РПЦ ролик назвали циничным попранием христианской святыни и выразили надежду, что этот случай будет расследован.

Грета Тунберг требует остановить колонизацию Лапландии. Девушка возглавила новую акцию протеста. В регионе нашли крупное месторождение железной руды, правительство решает вопрос о предоставлении британской компании лицензии на добычу полезного ископаемого. По мнению экоактивистов, это представляет угрозу для местного туризма и образа жизни саамов – малочисленного коренного народа.

В Канаде продолжаются протесты дальнобойщиков. Полиция признала, что им не хватает сил, и запросила дополнительные ресурсы. Акция в Оттаве продолжается уже больше недели. Началось все с того, что правительство ввело дополнительные ограничения для непривитых водителей грузовиков. Все, кто ездит через границу Канады и США, должны отправляться на карантин. В итоге сотни фур направились в столицу на акцию протеста. Это назвали конвоем свободы.

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