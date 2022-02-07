Пожар на складе в подмосковном Дзержинском ликвидирован

07:15
В подмосковном Дзержинском всю ночь тушили крупный пожар на складе. Загорелось строение в промзоне на улице Карьер Зил. Пламя угрожало перекинуться на соседнее административное здание и навес, под которым хранились газовые баллоны. Тогда последствия были бы гораздо тяжелее. Но спасателям удалось остановить огонь. Пожар локализовали на площади 1 200 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.
В две аварии на границе Московской и Тульской областей попали 16 машин. Столкновение произошло на федеральной трассе М2 "Крым". В результате пострадали 8 человек. Четверо из них – несовершеннолетние. Потребовалось несколько часов, чтобы освободить дорогу от разбитых машин. За это время на шоссе образовался длинный затор.
Пострадавших отправили в больницу. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести. А на месте, где случились ДТП, работают инспекторы ГИБДД и прокуратура Тульской области.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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