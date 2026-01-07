Новости регионов: двухместный частный вертолет разбился в Пермском крае

В Пермском крае разбился частный двухместный вертолет. Как сообщили в региональном МЧС, в результате крушения погибли два человека. Инцидент произошел на территории базы отдыха, разрушений на земле нет. На месте работают спасатели, причины происшествия устанавливаются.

В Сочи зафиксировано массовое отравление детей, приехавших на спортивные сборы. Юные футболисты московского клуба почувствовали себя плохо в гостинице поселка Лоо. По данным родителей, пострадавших может быть больше, так как в отеле проживали и другие спортсмены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.