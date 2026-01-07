Новости регионов: три автомобиля провалились под лед в Приморском крае

В Приморском крае три автомобиля провалились под лед в Амурском заливе у поселка Тавричанка. Рыбаки не рассчитали толщину льда, но люди успели покинуть машины и не пострадали. На место выехали экстренные службы.

Поезд Деда Мороза прибыл на станцию Новый Петергоф в канун Рождества. К его приезду железнодорожники превратили вокзал в сказочный городок, где можно покататься на коньках, на горках и заняться другими активностями.

