07 января, 09:30

Новости регионов: три автомобиля провалились под лед в Приморском крае

Новости мира: глава МИД Венесуэлы поблагодарил Россию за призыв освободить Мадуро

Более 900 человек эвакуировали из ТРЦ "Рио"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 января

Несколько серьезных аварий произошло на трассе М-11 в Ленинградской области

Мужчину госпитализировали после катания на горке в Марьине

Новости мира: спецпосланник США и зять Дональда Трампа прилетели в Париж

Новости регионов: движение по трассе Ижевск – Сарапул в Удмуртии временно перекрыли

Блогер умерла после пластической операции в Москве

Автомобиль загорелся на Новорязанском шоссе в Подмосковье

В Приморском крае три автомобиля провалились под лед в Амурском заливе у поселка Тавричанка. Рыбаки не рассчитали толщину льда, но люди успели покинуть машины и не пострадали. На место выехали экстренные службы.

Поезд Деда Мороза прибыл на станцию Новый Петергоф в канун Рождества. К его приезду железнодорожники превратили вокзал в сказочный городок, где можно покататься на коньках, на горках и заняться другими активностями.

происшествиятранспортрегионывидеоДарья Ермакова

