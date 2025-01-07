Новости мира: число жертв землетрясения в Тибете превысило 125 человек

Число жертв землетрясения в Тибете превысило 125 человек. Россиян среди них нет. Полностью разрушены или повреждены более тысячи строений. Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Сын избранного президента США Дональда Трампа прибыл в Гренландию. Трамп-младший заявил, что прилетел в качестве туриста. Ранее Трамп-старший предложил Дании обменять Пуэрто-Рико на Гренландию.

В Токио около 300 тысяч предпринимателей и сотрудников компании собрались, чтобы помолиться о процветании бизнеса и карьерном росте. По древней традиции, в Новый год бизнесмены приходят в храм, которому уже более тысячи лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

