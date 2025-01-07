Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 января, 22:15

Происшествия

Новости мира: число жертв землетрясения в Тибете превысило 125 человек

Новости мира: число жертв землетрясения в Тибете превысило 125 человек

МЧС РФ призывает россиян быть осторожными с пиротехническими средствами в праздники

Новости мира: сын Трампа прибыл в Гренландию

Пятна мазута замечены у берегов Евпатории на западе Крыма

Крупное ДТП произошло на мосту у метро "Беговая"

Boeing 737 экстренно сел в аэропорту Внуково

Новости регионов: смертельная авария произошла в Свердловской области

Новости мира: более 90 человек погибли при землетрясении в Тибете

Новости регионов: в Петрозаводске произошел взрыв газа в пятиэтажке

Новости мира: землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибете 7 января

Число жертв землетрясения в Тибете превысило 125 человек. Россиян среди них нет. Полностью разрушены или повреждены более тысячи строений. Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Сын избранного президента США Дональда Трампа прибыл в Гренландию. Трамп-младший заявил, что прилетел в качестве туриста. Ранее Трамп-старший предложил Дании обменять Пуэрто-Рико на Гренландию.

В Токио около 300 тысяч предпринимателей и сотрудников компании собрались, чтобы помолиться о процветании бизнеса и карьерном росте. По древней традиции, в Новый год бизнесмены приходят в храм, которому уже более тысячи лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияполитиказа рубежомвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика