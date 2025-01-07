Новости мира: более 90 человек погибли при землетрясении в Тибете

В Тибете произошло землетрясение магнитудой 6,8. В списке погибших уже более 90 человек, более сотни граждан пострадали, пишут китайские СМИ. Россиян среди них нет. Сейсмическая активность привела к разрушению многих зданий.

Король Дании изменил герб своей страны на фоне заявлений Дональда Трампа о возможном присоединении к США Гренландии. В обновленной версии три короны заменены белым медведем и бараном, символизирующими Гренландию и Фарерские острова.

Православные верующие в разных странах отмечают Рождество со своими традициями. В Греции сотни людей собрались на особый ритуал. В праздник священники опускают в воду деревянные кресты, после чего люди ныряют, чтобы их достать.

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