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Новости

07 января, 12:45

Происшествия

Новости мира: более 90 человек погибли при землетрясении в Тибете

Новости мира: более 90 человек погибли при землетрясении в Тибете

Новости регионов: в Петрозаводске произошел взрыв газа в пятиэтажке

Новости мира: землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибете 7 января

Новости регионов: взрыв газа произошел в квартире дома в Петрозаводске

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Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии находятся в крайне тяжелом состоянии

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 января

В Тибете произошло землетрясение магнитудой 6,8. В списке погибших уже более 90 человек, более сотни граждан пострадали, пишут китайские СМИ. Россиян среди них нет. Сейсмическая активность привела к разрушению многих зданий.

Король Дании изменил герб своей страны на фоне заявлений Дональда Трампа о возможном присоединении к США Гренландии. В обновленной версии три короны заменены белым медведем и бараном, символизирующими Гренландию и Фарерские острова.

Православные верующие в разных странах отмечают Рождество со своими традициями. В Греции сотни людей собрались на особый ритуал. В праздник священники опускают в воду деревянные кресты, после чего люди ныряют, чтобы их достать.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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