Новости регионов: в Петрозаводске произошел взрыв газа в пятиэтажке

В Петрозаводске произошел взрыв газа в пятиэтажке. Как сообщили в МЧС, пожара не произошло, но обрушилась межкомнатная стена. Пострадали четыре человека. На месте работают специалисты, местная прокуратура начала проверку.

Пожар в частном жилом доме произошел в Первомайском районе Алтайского края. Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Предварительно, причиной возгорания стал неправильный монтаж электрооборудования. В результате происшествия пострадал человек.

Следить за безопасностью россиян на новогодних праздниках спасателям помогают животные. В МЧС рассказали, что в ведомстве служат более 300 котов и собак. Например, московский кот Толик в декабре получил погоны прапорщика.

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