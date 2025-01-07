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Новости

07 января, 11:30

Происшествия

Новости мира: землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибете 7 января

Новости мира: землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Тибете 7 января

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В Тибете утром 7 января произошло землетрясение магнитудой 7,1. В списке погибших более 50 человек, десятки пострадали. Россиян среди них нет. Об этом сообщили в посольстве РФ. На месте проводятся масштабные поисково-спасательные работы, задействованы более 1,5 тысячи человек.

В Дании изменили герб страны на фоне заявлений избранного американского президента Дональда Трампа о возможном присоединении к США Гренландии. В обновленной версии три короны заменены белым медведем и бараном, символизирующими Гренландию и Фарерские острова.

Православные верующие в разных странах отмечают Рождество со своими традициями. В Греции сотни людей собрались на особый ритуал. В праздник священники опускают в воду деревянные кресты, после чего люди ныряют, чтобы их достать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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