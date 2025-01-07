Новости регионов: взрыв газа произошел в квартире дома в Петрозаводске

Момент взрыва газа в одной из квартир пятиэтажки Петрозаводска попал на камеры видеонаблюдения. Как сообщили в МЧС, обошлось без возгорания. В результате ЧП обрушилась межкомнатная стена, но несущие конструкции не были повреждены. Пострадали четыре человека.



В Керченском проливе спасатели очистили от топлива почти 36 тысяч квадратных метров водной поверхности. А на побережье Анапы и Темрюкского района собрали уже больше 118 тонн песка, испачканного мазутом. Его вывозят на специальные полигоны или площадку временного хранения.

Четыре десятка лебедей прилетели на зимовку в Алтайский край. Там они обосновались на реке Бия. Привлек птиц незамерзающий участок воды и мягкая зима в Бийске. В таких условиях птицы чувствуют себя комфортно.

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