Украинские войска продолжают обстрелы населенных пунктов.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российская армия соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения.

По его данным, российские войска ответным огнем подавили позиции украинской армии в Запорожской области, на херсонском и криворожском направлениях. Кроме этого, сообщается о продолжающихся обстрелах Донецка, Горловки, Ясиноватой. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.