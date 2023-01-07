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07 января, 22:15

Происшествия

Крупный пожар ликвидировали на магистральном газопроводе в Лутугино

Крупный пожар ликвидировали на магистральном газопроводе в Лутугино

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Крупный пожар ликвидировали на магистральном газопроводе в Лутугино в Луганской Народной Республике. Об этом сообщают власти ДНР.

Вечером 7 января произошел взрыв с последующим возгоранием. Огонь удалось ликвидировать перекрытием задвижки. Сейчас без газоснабжения остаются 13 тысяч абонентов и более 20-ти социальных объектов. Пострадавших нет.

Специалисты уже занимаются ликвидацией последствий чрезвычайного происшествия. В ближайшее время начнется обследование поврежденного участка газопровода для выяснения причины взрыва. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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