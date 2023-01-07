Крупный пожар ликвидировали на магистральном газопроводе в Лутугино в Луганской Народной Республике. Об этом сообщают власти ДНР.

Вечером 7 января произошел взрыв с последующим возгоранием. Огонь удалось ликвидировать перекрытием задвижки. Сейчас без газоснабжения остаются 13 тысяч абонентов и более 20-ти социальных объектов. Пострадавших нет.

Специалисты уже занимаются ликвидацией последствий чрезвычайного происшествия. В ближайшее время начнется обследование поврежденного участка газопровода для выяснения причины взрыва. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.