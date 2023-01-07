Заезд в Австралии завершился гибелью дрэг-рейсера Сэма Фенека.

Сразу же после старта Фенек потерял управление и машину начало заносить. Автомобиль слетел с трассы, врезался в отбойник, отскочил и на скорости в 320 километров в час врезался в вышку для телекамер. Момент аварии попал в прямой эфир.

После аварии "Шевроле" еще несколько раз перевернулся. Гонщика спасти не удалось. В аварии также пострадал оператор. Мужчину доставили в больницу. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.