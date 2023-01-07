Выросло число пострадавших после обрушения крыши отеля в Турции до 32 человек, сообщает глава Минздрава страны.

В момент обрушения в гостинице в городе Сарыкамыш было много людей. Туристы собрались в холле для просмотра театрального представления, приуроченного к годовщине исторического события.

В момент обрушения крыши, люди устремились к входу. На кадрах видно, что образовалась давка. О причине чрезвычайного происшествия в сообщении не уточняется. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.