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07 января, 22:30

Происшествия

Выросло число пострадавших после обрушения крыши отеля в Турции

Выросло число пострадавших после обрушения крыши отеля в Турции

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Выросло число пострадавших после обрушения крыши отеля в Турции до 32 человек, сообщает глава Минздрава страны.

В момент обрушения в гостинице в городе Сарыкамыш было много людей. Туристы собрались в холле для просмотра театрального представления, приуроченного к годовщине исторического события.

В момент обрушения крыши, люди устремились к входу. На кадрах видно, что образовалась давка. О причине чрезвычайного происшествия в сообщении не уточняется. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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