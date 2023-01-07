07 января, 21:30Происшествия
После столкновения поездов в метро Мехико погиб один человек
После столкновения поездов в метро Мехико погиб один человек, еще 16 пострадали, сообщают местные власти.
В вагоне остались заблокированы трое пассажиров, их пытаются достать.
Авария произошла в центре города, между станциями Ла-Раса и Потреро. Два поезда столкнулись в тоннеле, из-за чего пассажирам пришлось добираться до платформы по путям.
На место инцидента прибыли спасатели, которые на носилках вытащили пострадавших из метро города и доставили до машин скорой помощи. Сейчас движение на ветке остановлено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.