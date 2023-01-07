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07 января, 21:30

Происшествия

После столкновения поездов в метро Мехико погиб один человек

После столкновения поездов в метро Мехико погиб один человек

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После столкновения поездов в метро Мехико погиб один человек, еще 16 пострадали, сообщают местные власти.

В вагоне остались заблокированы трое пассажиров, их пытаются достать.

Авария произошла в центре города, между станциями Ла-Раса и Потреро. Два поезда столкнулись в тоннеле, из-за чего пассажирам пришлось добираться до платформы по путям.

На место инцидента прибыли спасатели, которые на носилках вытащили пострадавших из метро города и доставили до машин скорой помощи. Сейчас движение на ветке остановлено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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