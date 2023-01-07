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18:15

Происшествия

Депутату областной думы в Костроме Мирзоеву продлили арест по делу о пожаре

Депутату областной думы в Костроме Мирзоеву продлили арест по делу о пожаре

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Депутату областной думы в Костроме Ихтияру Мирзоеву продлили арест по делу о пожаре. Он останется под стражей еще три месяца – до 5 апреля. Об этом сообщает Басманный суд Москвы.

Чиновнику принадлежит сгоревший осенью клуб "Полигон". Пожар случился в ночь на 5 ноября. Один из посетителей выстрелил из ракетницы внутри помещения. Погибли 13 человек, пятеро пострадали. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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