Пожар на складе в Химках локализован

Крупный пожар в Химках удалось локализовать. Огонь успел распространиться почти на три тысячи квадратных метров. С продуктового склада пламя перекинулось на помещение, где хранятся лакокрасочные материалы.

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