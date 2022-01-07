В Химках загорелся склад. По последним данным, площадь пожара составляет около двух тысяч квадратных метров.

Как уточняют в МЧС, склады расположены на Рабочей улице. На место уже прибыли пожарные. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.