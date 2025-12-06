Новости регионов: главе СК доложат о расследовании нападения на водителя скорой в Крыму

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доложат о расследовании нападения на водителя скорой помощи в Крыму. О конфликте стало известно благодаря видео с регистратора одного из очевидцев. Мужчина на внедорожнике перекрыл проезд на территории больницы. Водитель скорой посигналил, чтобы тот освободил дорогу, однако в ответ агрессивный автомобилист вышел из машины, несколько раз ударил сотрудника скорой и скрылся.

Впервые за всю историю МКС все 8 стыковочных узлов станции заняты космическими кораблями. Как пояснил космонавт Сергей Кудь-Сверчков, это логистическое совпадение. В частности, к российскому сегменту пристыкованы четыре корабля: два "Союза" и два "Прогресса", к американскому – два SpaceX, новый японский космический грузовик (HTV-X1) и американский автоматический грузовой корабль (Cygnus). В этой конфигурации МКС пробудет до 9 декабря.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.