Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 6 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 6 декабря.

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье отказалась от мирового соглашения. Артистка предлагала вернуть деньги за квартиру без учета инфляции. По словам юриста, предложение о мировом соглашении поступило в день, когда девушка подала апелляцию в Верховный суд России. Певица публично пообещала вернуть 112 миллионов рублей за квартиру.

Школьница получила травму в драке со сверстницей на перемене между уроками. Как рассказала пострадавшая девочка, по возвращении домой из школы она ничего не рассказала родителям. Спустя какое-то время ребенок почувствовал себя плохо. Мама обратилась к медикам и написала заявление в полицию. У пострадавшей зафиксировано сотрясение мозга.

Установка елки в подъезде может обернуться штрафом до 15 тысяч рублей. По закону подъезд принадлежит всем собственникам, и любые изменения требуют согласия каждого жильца. В случае если елка нарушает нормы противопожарной безопасности, наказание неизбежно. Это касается также и электрических гирлянд.