Мошенники в разговоре с Долиной сначала представились ее коллегой

Мошенники в разговоре с певицей Ларисой Долиной сначала представились ее коллегой, а затем должностными лицами из спецслужб, рассказала она во время общения с журналистами. Помимо средств за квартиру артистка перевела аферистам и другие свои крупные сбережения.

Также певица заявила, что готова отдать покупательнице Полине Лурье сумму, которую она получила за квартиру, но в рассрочку. Сейчас дело о продаже квартиры собираются рассмотреть в Верхновном суде.

