Самолет МЧС России доставил в Москву пострадавшую при обстреле ВСУ в Севастополе девочку

Самолет МЧС России доставил в Москву 15-летнюю девочку, пострадавшую при обстреле ВСУ жилых кварталов в Севастополе. В столице ей предоставят всю необходимую медицинскую помощь и окажут всестороннюю поддержку.

Также в городе действует Единый центр где помогают участникам СВО. Там ветераны получают все необходимое для возвращения к мирной жизни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.