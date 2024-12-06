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06 декабря, 19:45

Происшествия

Новости регионов: житель Оренбурга попытался продать собственного сына

Новости регионов: житель Оренбурга попытался продать собственного сына

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Житель Оренбурга пытался продать своего маленького сына за 1,5 миллиона рублей. Как сообщили в МВД, ребенку всего 1,5 года. Его мать отбывает наказание в местах лишения свободы. Несколько дней назад мужчина вступил в переговоры с желающими приобрести малыша, однако сотрудники полиции успели предотвратить сделку. Оренбуржца задержали во время получения денег.

Тем временем подростки в новогодних колпаках украли с парковки огнетушители и устроили пенные бои в Ростове-на-Дону. Такие игры напугали очевидцев. Разбираться с нарушителями будет полиция. Управляющая компания уже оформила соответствующее заявление.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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