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06 декабря, 23:30

Происшествия

Сотни человек пострадали из-за приема БАДа для лечения рака

Сотни человек пострадали из-за приема БАДа для лечения рака

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Сотни пациентов по всей стране покупали пищевую добавку, которую рекламировали как препарат для "специфической борьбы и уничтожения раковых клеток". Онкобольные думали, что участвуют в испытаниях этого средства. Флакон обходился им в 10 тысяч рублей, а курс – в сотни тысяч.

Пострадавшие заявляют, что после употребления БАДа их состояние ухудшилось, и подтверждают это медицинскими документами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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