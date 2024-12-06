Сотни человек пострадали из-за приема БАДа для лечения рака

Сотни пациентов по всей стране покупали пищевую добавку, которую рекламировали как препарат для "специфической борьбы и уничтожения раковых клеток". Онкобольные думали, что участвуют в испытаниях этого средства. Флакон обходился им в 10 тысяч рублей, а курс – в сотни тысяч.

Пострадавшие заявляют, что после употребления БАДа их состояние ухудшилось, и подтверждают это медицинскими документами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.